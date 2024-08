As Herdeiras de Silvio Santos: O Legado de um Ícone da Televisão A morte de Silvio Santos, confirmada no último sábado, 17, pôs em maior destaque o nome e a figura de muitas pessoas do seu entorno... Revista Oeste|Do R7 19/08/2024 - 22h03 (Atualizado em 19/08/2024 - 22h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A morte de Silvio Santos, confirmada no último sábado, 17, pôs em maior destaque o nome e a figura de muitas pessoas do seu entorno. Entre elas estão as filhas do apresentador, empresário e fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Quem são e o que fazem as herdeiras de Silvio Santos

• Ministério Público investiga se PCC financiou compra de jogadores do Corinthians

• Riscos de incêndios florestais colocam Estado de São Paulo em alerta