Auditoria constata que INSS dobrou gastos e diminuiu atendimentos

A auditoria interna do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) constatou que o órgão dobrou gastos com atendimento presencial, mesmo que beneficiários estejam indo menos às agências. Segundo o documento, a ida às agências reduziu 61% entre 2019 a 2023, enquanto “os valores pagos para contratos de nove serviços essenciais ao funcionamento das unidades” aumentaram 116% no mesmo período.

