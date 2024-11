Aumento alarmante de incêndios no Brasil em 2024 O Brasil enfrenta um aumento alarmante de incêndios em 2024. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o país... Revista Oeste|Do R7 15/10/2024 - 06h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 06h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Brasil enfrenta um aumento alarmante de incêndios em 2024. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o país registrou um crescimento de 76% nos focos, em comparação ao ano anterior. + Leia mais notícias do Brasil em Oeste Os biomas da Amazônia e do Cerrado são os mais atingidos, enquanto o Pantanal apresenta o maior aumento porcentual de incêndios. Os Estados mais afetados Somente nas últimas 48 horas, o Inpe detectou 2,3 mil focos de incêndio. Dados específicos do instituto mostram que os Estados do Pará e de Mato Grosso estão entre os mais afetados. https://www.youtube.com/watch?v=QNRHPsQwG4A A região do Matopiba, que reúne os Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, também foi atingida. Em resposta, o governo federal intensificou suas ações de combate ao fogo, com profissionais e aeronaves para controlar as chamas. As vítimas dos incêndios Até o dia 30 de setembro de 2024, os incêndios florestais no Brasil atingiram 18,9 milhões de pessoas. Além disso, causaram um prejuízo econômico de R$ 2 bilhões. A CNM informou que 10,7 mil pessoas tiveram que abandonar suas residências por causa dos incêndios | Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo A Defesa Civil calcula que a substância reduza em até 60% os gastos com aeronaves utilizadas em grandes queimadas | Foto: Divulgação/Defesa Civil Aproximadamente 15 mil agentes também foram mobilizados, juntamente com um total de 20 aeronaves, reforçando os esforços no enfrentamento aos incêndios | Foto: Divulgação/Defesa Civil Dados consideram o número de incêndios, extensão das áreas atingidas e emissões de carbono | Foto: Reprodução/Amazônia Real As investigações são referentes aos incêndios ocorridos neste ano de 2024 | Divulgação/PF Fumaça de incêndios florestais cobre a Eplanada dos Ministérios em Brasília, (25/8/2024) | Foto: Ueslei Marcelino/Reuters Segundo dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 684 cidades estão em estado de emergência por causa do fogo. O órgão informou que os dados coletados são parciais. A confederação também garantiu que os registros passam por atualizações constantes. O post Brasil registra aumento de 76% nos incêndios em 2024 apareceu primeiro em Revista Oeste.