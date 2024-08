Aumento Alarmante de Queimadas no Brasil: SP e MT em Destaque Os registros de focos de queimadas aumentaram drasticamente na última semana em várias regiões do Brasil, com elevações de 338%... Revista Oeste|Do R7 27/08/2024 - 22h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 22h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Governador Tarcísio de Freitas em visita a Ribeirão Preto, no dia 25/08/2024, em razão das queimadas; 'Nós fizemos o reconhecimento agora pela manhã e os focos que remanesciam

Os registros de focos de queimadas aumentaram drasticamente na última semana em várias regiões do Brasil, com elevações de 338% em São Paulo e 236% em Mato Grosso. Os dados são de satélites do programa BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Queimadas em agosto: SP registra aumento de 338%, enquanto MT, de 236%

• São Paulo registra uma das menores temperaturas de sua história

• Casal suspeito de aplicar golpes vivia em apartamento de R$ 15 milhões