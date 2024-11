Bahia: acidente de ônibus deixa 4 mortos e 16 feridos Bahia: acidente de ônibus deixa 4 mortos e 16 feridos Revista Oeste|Do R7 11/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente de ônibus na Bahia

Na madrugada desta segunda-feira, 11, um acidente de ônibus na BR-110, em Catu, na Bahia, resultou na morte de ao menos quatro pessoas. O veículo transportava cerca de 40 passageiros e tombou na rodovia. O Corpo de Bombeiros do Estado confirmou as mortes ainda no local da pista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Alerta laranja de chuvas intensas afeta 8 Estados

MP identifica delegacias com agentes suspeitos de ligação com assassinato de delator

Campeonato Carioca: Polícia Civil deflagra operação contra manipulação de resultados na Série B