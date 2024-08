Brasil Brilha, Mas Fica com a Prata no Futebol Feminino

Revista Oeste |Do R7

Os Estados Unidos da América (EUA) venceram o Brasil na final da Olimpíada de Paris, neste sábado, 10. O placar foi de 1x0 para os EUA. Com isso, as norte-americanas conquistaram o ouro e o Brasil ficou com a prata.

