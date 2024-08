Brasil em Alerta: 4,6 Mil Golpes Financeiros a Cada Hora! Dados de uma pesquisa do Datafolha mostram que o Brasil registrou mais de 4,6 mil golpes financeiros por hora via aplicativos de...

Dados de uma pesquisa do Datafolha mostram que o Brasil registrou mais de 4,6 mil golpes financeiros por hora via aplicativos de mensagens e chamadas telefônicas. O estudo, divulgado nesta terça-feira, 13, foi realizado de 11 a 17 de junho, com 2,5 mil entrevistados em todas as regiões do país.

