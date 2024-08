Brasil em Alerta: Queimadas Transformam o Ar em Tóxico As queimadas ilegais na Amazônia já tornam o Brasil o 5º país com o ar mais poluído do mundo. Segundo relatório divulgado nesta quinta...

As queimadas ilegais na Amazônia já tornam o Brasil o 5º país com o ar mais poluído do mundo. Segundo relatório divulgado nesta quinta-feira, 15, na plataforma World’s Air Quality Index (WAQI), o instituto monitora a qualidade do ar global desde 2007.

