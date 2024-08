Brasil em Paris 2024: Resultados Abaixo do Esperado nas Olimpíadas O Brasil encerrou sua participação na Olimpíada de Paris neste sábado, 10, com uma medalha de bronze no vôlei feminino, depois de... Revista Oeste|Do R7 10/08/2024 - 23h55 (Atualizado em 10/08/2024 - 23h55 ) ‌



A judoca Bia Souza foi a responsável pela primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas | Foto: Reprodução/Twitter/X

O Brasil encerrou sua participação na Olimpíada de Paris neste sábado, 10, com uma medalha de bronze no vôlei feminino, depois de vencer a Turquia por três sets a um. No futebol feminino, o país conquistou a prata ao perder para os Estados Unidos, por um a zero na final.

