Brasil faz história nas Paralimpíadas com 5º lugar inédito A Paralimpíada de Paris terminou neste domingo, 8, com um recorde para o Brasil. O país ficou entre os cinco primeiros no quadro de... Revista Oeste|Do R7 09/09/2024 - 07h50 (Atualizado em 09/09/2024 - 07h50 ) ‌



A Paralimpíada de Paris terminou neste domingo, 8, com um recorde para o Brasil. O país ficou entre os cinco primeiros no quadro de medalhas pela primeira vez, com 89 pódios no total. Esta é a maior conquista brasileira na história dos Jogos Paralímpicos.

