Brasil: instabilidade e chuvas intensas marcam o tempo do feriado prolongado

Chuva em São Paulo

A previsão do tempo para o feriado prolongado de novembro indica instabilidade em grande parte do Brasil. O primeiro feriado prolongado em mais de cinco meses deve ter tempo instável, especialmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, com chuvas.

