Trata-se do maior número já registrado na história do sistema de refúgio nacional. O Brasil reconheceu quase 80 mil pessoas como refugiadas em 2023, conforme dados divulgados recentemente. Esse número representa um marco significativo e reflete a importância do país em acolher aqueles que necessitam de proteção e assistência humanitária.

