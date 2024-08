Calor Extremo: Inmet Alerta para Onda de Calor no Brasil O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quarta-feira, 21, alerta de "grande perigo" devido ao calor intenso que... Revista Oeste|Do R7 22/08/2024 - 09h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 09h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mapa de alerta de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quarta-feira, 21, alerta de "grande perigo" devido ao calor intenso que até a sexta-feira, 23, vai atingir regiões do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Inmet emite alerta de ‘grande perigo’ para onda de calor; veja locais atingidos

• Chuvas intensas atingem o Sul do Brasil; confira a previsão do tempo

• Faculdade em Goiás abre curso de medicina sem aval do MEC