Calor intenso retorna ao Brasil neste fim de semana Pedestres e motoristas enfrentam calor e baixo nível de umidade do ar na Avenida Paulista, em São Paulo | Foto: Cris Faga... Revista Oeste|Do R7 29/08/2024 - 06h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 06h11 ) ‌



Calor na Avenida Paulista, em São Paulo

Depois de uma semana de frio na Região Sudeste, as temperaturas máximas devem subir até o fim do mês e atingir até 40°C em algumas cidades de São Paulo. O calor também atinge outras regiões. Confira abaixo a previsão do tempo para esta quinta-feira, 29.

