Carrefour contesta multa do Ibama no valor de R$ 12,5 milhões

O Carrefour recorre de uma multa de R$ 12,5 milhões do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A punição é consequência de um vazamento de óleo diesel com alto teor de enxofre em uma loja da rede varejista em Santos, em 2021. O incidente resultou na contaminação de praias, morte de peixes e causou mal-estar em moradores locais.

