Cearense de 112 anos é confirmado como o homem mais velho do mundo
29/11/2024 - 16h10

Cearense de 112 anos é confirmado como o homem mais velho do mundo

O Guinness World Records confirmou que o cearense João Marinho Neto é oficialmente o homem mais velho do mundo, com 112 anos e 52 dias. O título foi concedido depois da morte do britânico John Tinniswood, que detinha o recorde e morreu na última segunda-feira, 25.

