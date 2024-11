Cerca de 12% da água doce do mundo está no Brasil Cerca de 12% da água doce do mundo está no Brasil Revista Oeste|Do R7 20/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 20/11/2024 - 12h29 ) twitter

Água Doce no Brasil

O Brasil é dono de cerca de 12% da água doce superficial disponível no planeta e 28% da disponibilidade nas Américas. Além disso, possui um dos maiores reservatórios de água doce do mundo: o sistema Aquífero Guarani, com 1,2 mil km², que abrange Argentina, Paraguai e Uruguai.

