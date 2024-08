Chamas Ameaçam Comunidades Ribeirinhas no Marajó Um incêndio de grandes proporções ocorre há pelo menos 15 dias em uma das ilhas do arquipélago do Marajó, Pará, informa a Folha de...

Um incêndio de grandes proporções ocorre há pelo menos 15 dias em uma das ilhas do arquipélago do Marajó, Pará, informa a Folha de S. Paulo. As comunidades ribeirinhas de Breves temem que as chamas cheguem às suas casas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.