Chuva deve ser intensa no Brasil Central; confira a previsão do tempo para os próximos 15 dias
Revista Oeste|Do R7
16/11/2024 - 06h28 (Atualizado em 16/11/2024 - 06h28 )

Mapa de temperaturas

A chuva cairá sobre o Brasil Central na segunda metade de novembro, segundo a previsão do tempo divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As precipitações serão consideráveis no Sul, enquanto o Norte enfrentará um clima seco.

