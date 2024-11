Chuva no sertão: o que esperar para esta semana Chuvas esparsas devem atingir o leste da Bahia e a Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira, 15. De acordo com a previsão... Revista Oeste|Do R7 16/10/2024 - 06h27 (Atualizado em 16/10/2024 - 06h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chuvas esparsas devem atingir o leste da Bahia e a Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira, 15. De acordo com a previsão do tempo elaborada pelo site especializado Meteored, as precipitações serão fracas e moderadas. Ao longo do dia, a chuva irá se estender para o centro-oeste do Estado. Durante a tarde, as chuvas se espalharão pelo sul do Maranhão e do Piauí, além do sul do Ceará | Foto: Divulgação/Meteored A partir da quarta-feira 16, uma alteração na circulação atmosférica trará mais nebulosidade e instabilidade para o interior do Nordeste. Pancadas de chuva serão registradas em áreas do interior de Pernambuco, Paraíba e sul do Ceará, além do Piauí e do Maranhão. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste Durante a tarde, as chuvas se espalham pelo sul do Maranhão e do Piauí, além do sul do Ceará. No leste da Bahia, a precipitação continuará ao longo do dia, variando entre fraca e moderada. No extremo sul do Piauí, pancadas mais intensas, acompanhadas de trovoadas, são esperadas entre a tarde e a noite da quarta-feira. No leste da Bahia, a precipitação continuará ao longo do dia, variando entre fraca e moderada | Foto: Divulgação/Meteored Na madrugada da quinta-feira 17, a previsão do tempo mostra que as instabilidades se intensificarão na metade sul do Piauí e do Maranhão, além do extremo oeste da Bahia. Pela manhã, ocorreram chuvas pontuais nas áreas citadas e muita nebulosidade em grande parte do interior do Nordeste. A previsão do tempo para esta semana A chuva desta semana deve se concentrar entre a noite da quarta-feira e a madrugada da quinta-feira, nas áreas interioranas do Nordeste. A faixa norte da região não tem previsão de chuva. A chuva desta semana deve se concentrar entre a noite da quarta-feira e a madrugada de quinta-feira, nas áreas interioranas do Nordeste | Foto: Divulgação/Meteored Na tarde da quinta-feira, a combinação de calor e alta umidade na atmosfera favorecerá a formação de chuvas no centro-sul do Maranhão, no extremo sul do Piauí, no oeste de Pernambuco e no centro-oeste da Bahia. Na faixa costeira do Nordeste, conforme a previsão do tempo, são esperados chuviscos desde o Rio Grande do Norte até o Sergipe. A chuva deve cair sobre o Nordeste até a sexta-feira Na faixa norte da região, entre o litoral do Maranhão até o Rio Grande do Norte, não há previsão de chuva, e o tempo deve permanecer firme com nuvens dispersas. Para a sexta-feira 18, também há previsão de chuvas e muita nebulosidade, especialmente no interior, abrangendo o centro-sul do Maranhão e do Piauí, além do sul do Ceará, o oeste de Pernambuco e o centro-oeste da Bahia. Até a noite de sexta-feira, os acumulados podem variar entre 50 milímetros e 80 milímetros nas áreas interioranas do Nordeste | Foto: Divulgação/Inmet Até a noite de sexta-feira, os acumulados podem variar entre 50 milímetros e 80 milímetros nas áreas interioranas do Nordeste. A faixa norte da região deverá receber pouca ou nenhuma precipitação, enquanto a faixa leste tem previsão de chuvas fracas ao longo da semana. As chuvas retornam com intensidade fraca a moderada, mas os acumulados serão de baixo volume. https://www.youtube.com/watch?v=bNNxCBp9LWo O post Previsão do tempo: chuva atinge o sertão do Nordeste nesta semana apareceu primeiro em Revista Oeste.