Chuvas intensas e ciclone: alerta na Região Sul do Brasil

A Região Sul do Brasil vai enfrentar uma semana marcada por instabilidades climáticas, com a formação de um ciclone intenso que promete intensificar as chuvas. As informações são do portal Meteored. Nesta segunda-feira, 21, o tempo deve ser majoritariamente estável na maior parte da Região Sul, com exceção de chuvas leves e isoladas no leste de Santa Catarina e litoral sul do Paraná. A partir de quarta-feira, 23, essas instabilidades retornam, e na quinta-feira 24, espera-se que o ciclone, localizado entre Argentina e Uruguai, traga chuvas mais fortes à área sul do Brasil. Já na terça-feira 22, chuvas fracas são previstas no extremo sul e norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e em quase todo o Paraná, sem riscos significativos de transtornos. Ciclone no Sul irá causar tempestades severas Na quarta-feira 23, as chuvas devem se espalhar mais pela região, com pancadas rápidas e isoladas em algumas áreas. Na manhã de quinta-feira, 24, a formação do ciclone deve provocar instabilidades no oeste, sul, centro e noroeste do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e extremo oeste de Santa Catarina, com potencial para chuvas intensas e tempestades severas. Mapa do Meteored para a previsão de precipitação (em mm) para a quinta-feira, 24, no período da tarde | Foto: Reprodução/Meteored Mapa do portal Meteored mostra previsão de densidade de raios para a tarde da quinta-feira, 24 | Foto: Reprodução/Meteored Os ventos ganharão força, com rajadas entre 50 e 60 km/h em praticamente todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, podendo alcançar até 75 km/h em partes do centro e oeste gaúchos. Na tarde, as chuvas devem atingir todos os Estados da Região Sul, com possíveis tempestades severas. No período da noite, as condições de tempo mais severo reduzem em em parte da Região Sul, mantendo-se em áreas do centro de Santa Catarina e em praticamente todo o Estado do Paraná, como por exemplo, na região de Umuarama, Maringá e Londrina. Fenômeno deve se afastar na sexta-feira Na sexta-feira 25, o afastamento do ciclone para o oceano deve estabilizar o tempo na Região Sul, reduzindo a nebulosidade. Espera-se chuvas fracas e isoladas apenas pela manhã em algumas áreas. Rajadas de vento de até 95 km/h podem ocorrer na faixa leste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas perderão força ao longo do dia. Os maiores acumulados de chuva até a noite de sexta-feira, 25, deverão ser registrados no extremo sul e na região central do Rio Grande do Sul, podendo atingir até 60 mm. Em Santa Catarina, os volumes mais significativos ocorrerão no meio-oeste, com até 58 mm, enquanto no Paraná, os acumulados podem chegar a 100 mm no extremo norte do Estado. + Leia mais notícias do Brasil em Oeste O post Região Sul enfrenta chuvas intensas e possível ciclone nesta semana apareceu primeiro em Revista Oeste.