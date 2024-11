Chuvas intensas e ciclone: nova frente fria atinge o Brasil Nesta terça-feira, 15, uma nova frente fria vai trazer chuvas intensas e um ciclone extratropical para o Brasil. A Região Sul deve... Revista Oeste|Do R7 15/10/2024 - 06h27 (Atualizado em 15/10/2024 - 06h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta terça-feira, 15, uma nova frente fria vai trazer chuvas intensas e um ciclone extratropical para o Brasil. A Região Sul deve ser a mais afetada. Esse fenômeno será impulsionado por um cavado — área de baixa pressão atmosférica — e atingirá especialmente o Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o site Meteored, a aproximação do cavado resultará na formação de uma área de baixa pressão entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, o que cria uma nova frente fria. Um ciclone extratropical deve acompanhar esse sistema, que deve surgir próximo à costa gaúcha e uruguaia à noite. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste Desde a madrugada, quase todo o Rio Grande do Sul enfrentou instabilidades, com chuvas de intensidade moderada a forte em regiões como o oeste, sul, Campanha Gaúcha e fronteira oeste. Nas áreas central e metropolitana de Porto Alegre, as precipitações foram fracas. Nesta terça-feira, 15, as chuvas se tornam mais abrangentes no Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina e do Paraná | Foto: Reprodução/Meteored Pela manhã, as instabilidades se movem para o norte do Rio Grande do Sul e à tarde atingem Santa Catarina e o Paraná. Nessas áreas, as chuvas serão fracas e ocorrerão em pancadas rápidas, especialmente no sul, no oeste e no leste catarinense e em pontos do leste paranaense. Leia também: "Entenda o que é ciclone extratropical" A previsão do tempo mostra que os maiores acumulados de chuva devem ocorrer no sul, no oeste, na Campanha e áreas centrais do Rio Grande do Sul, com valores de 15 mm a 30 mm. Cidades gaúchas, como Canguçu, Pinheiro Machado e Pelotas, devem registrar 25 mm, enquanto Piratini e Rosário do Sul podem ter 24 mm e 21 mm, respectivamente. Frente fria derruba temperatura As temperaturas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem variar de mínimas de 10°C a 22°C e máximas de 15°C a 26°C. No Paraná, a frente fria deixa o Estado com mínimas de 12°C a 23°C e máximas de 18°C a 33°C. Rajadas de vento moderadas, de 50 km/h a 70 km/h, são esperadas ao longo da faixa litorânea do Rio Grande do Sul. Para o restante da semana, a previsão é de tempo firme na maior parte da Região Sul, porém com alguma nebulosidade variável no leste, do litoral norte do Rio Grande do Sul ao leste do Paraná. Nesta quarta-feira, 16, chuvas fracas e localizadas devem ocorrer no meio-oeste de Santa Catarina e no sul do Paraná. Mapa mostra as temperaturas máximas nesta sexta-feira — 15/10/2024 | Foto: Reprodução/Meteored Na quinta-feira 17, o centro do Paraná deve registrar chuvas fracas à tarde. Na sexta-feira 18, a nebulosidade deve aumentar, com tempo firme apenas no sul e no oeste do Rio Grande do Sul e no norte do Paraná. A partir da tarde, chuvas de forte intensidade podem ocorrer em Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul e no centro-sul do Paraná. Os acumulados mais significativos até a sexta-feira devem ser registrados no sul, no oeste e no sudoeste do Rio Grande do Sul, com 40 mm em Alegrete, 39 mm em Cacequi, 48 mm em Rosário do Sul, 51 mm em Piratini e 44 mm em Canguçu. https://www.youtube.com/watch?v=PEwkJUZTXzQ Confira a previsão do tempo para as capitais nesta terça-feira: Norte Rio Branco: sol com algumas nuvens, mínima de 21°C, máxima de 34°C; Macapá: dia parcialmente nublado, mínima de 25°C, máxima de 33°C; Manaus: sol e pancadas de chuva à tarde, mínima de 24°C, máxima de 33°C; Belém: chuvas isoladas, mínima de 24°C, máxima de 32°C; Boa Vista: sol com pancadas de chuva, mínima de 25°C, máxima de 35°C; Porto Velho: sol com possibilidade de chuvas, mínima de 23°C, máxima de 34°C; e Palmas: sol e muito calor, mínima de 25°C, máxima de 39°C. Nordeste Maceió: sol entre nuvens, mínima de 22°C, máxima de 29°C; Salvador: céu parcialmente nublado, mínima de 24°C, máxima de 30°C; Fortaleza: sol com nuvens, mínima de 26°C, máxima de 32°C; São Luís: sol entre nuvens, mínima de 25°C, máxima de 32°C; João Pessoa: nublado, mínima de 23°C, máxima de 30°C; Recife: sol entre nuvens, mínima de 23°C, máxima de 31°C; Natal: sol e nuvens, mínima de 24°C, máxima de 31°C; Aracaju: sol com algumas nuvens, mínima de 23°C, máxima de 29°C; e Teresina: sol forte, mínima de 25°C, máxima de 37°C. Centro-Oeste Brasília: chuva isolada, mínima de 20°C, máxima de 28°C; Goiânia: sol e nuvens com pancadas de chuva, mínima de 20°C, máxima de 30°C; Cuiabá: dia ensolarado, mínima de 24°C, máxima de 39°C; e Campo Grande: sol com possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 23°C, máxima de 35°C. Sudeste Vitória: sol entre nuvens, mínima de 22°C, máxima de 30°C; Belo Horizonte: sol e chuvas rápidas, mínima de 18°C, máxima de 27°C; São Paulo: sol entre nuvens, mínima de 17°C, máxima de 26°C; e Rio de Janeiro: sol com nuvens, mínima de 19°C, máxima de 30°C. Sul Curitiba: sol e nuvens, mínima de 14°C, máxima de 25°C; Florianópolis: nublado com possibilidade de chuvas, mínima de 18°C, máxima de 27°C; e Porto Alegre: sol com algumas nuvens, mínima de 16°C, máxima de 30°C. O post Nova frente fria traz chuvas intensas e ciclone ao Brasil apareceu primeiro em Revista Oeste.