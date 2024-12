Chuvas se espalham pelas capitais do país; confira a previsão do tempo Chuvas se espalham pelas capitais do país; confira a previsão do tempo Revista Oeste|Do R7 04/12/2024 - 06h28 (Atualizado em 04/12/2024 - 06h28 ) twitter

Chuvas no Brasil

O Brasil vai encarar mais um dia chuvoso. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 23 das 27 capitais do país irão encarar as chuvas em algum momento desta quarta-feira, 4. As exceções nesse sentido serão Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Aracaju.

