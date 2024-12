Chuvas vão dar trégua e calor retorna ao Sudeste e Centro-Oeste; confira a previsão do tempo O clima nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil entrará em uma fase de mudanças marcantes. A previsão mostra uma redução das... Revista Oeste|Do R7 06/12/2024 - 06h28 (Atualizado em 06/12/2024 - 06h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão de temperatura no domingo

O clima nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil entrará em uma fase de mudanças marcantes. A previsão mostra uma redução das chuvas e uma elevação acentuada das temperaturas nos próximos dias. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta quinta-feira, 5.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre a previsão do tempo!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Jurista comenta direitos de Jeniffer Castro contra mulher que a filmou no avião

Fim de semana deve ter chuvas severas e risco de enchentes no Sul do Brasil

Promotora de Recife solicita adiamento de júri para ir à festa