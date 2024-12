Ciclone-bomba vai trazer tempestades severas nas próximas horas, avalia especialista Ciclone-bomba vai trazer tempestades severas nas próximas horas, avalia especialista Revista Oeste|Do R7 01/12/2024 - 15h49 (Atualizado em 01/12/2024 - 15h49 ) twitter

Mapa ciclone-bomba

O meteorologista-chefe do site Meteored, Tiago Robles, avalia que a formação de um ciclone-bomba vai trazer tempestades severas ao Sul do Brasil, neste domingo, 1º. O fenômeno atua sobre a Argentina e o Uruguai e deve se espalhar pelo Rio Grande do Sul nas próximas horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre as previsões e impactos do ciclone-bomba!

