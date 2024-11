Ciclone se forma próximo à Bahia e deve afetar todo o país Ciclone se forma próximo à Bahia e deve afetar todo o país Revista Oeste|Do R7 22/11/2024 - 06h28 (Atualizado em 22/11/2024 - 06h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mapa efeito do ciclone

A formação de um ciclone próximo à Bahia deve intensificar as chuvas no Estado e afetar várias regiões do Brasil, como Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Esse fenômeno deve provocar mudanças no clima para o fim de semana. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta quinta-feira, 21.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Prazo para consulta da lista de credores da 123milhas termina em cinco dias

Depois de executar delator do PCC, dupla de assassinos livra-se de armas e foge em ônibus

Pai de serial killer de Alagoas é indiciado por fornecer arma usada em assassinatos