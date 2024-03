Cidade do Acre sofre com enchente e estuda mudança de localização Basileia teve 75% da... Basileia teve 75% da área urbana inundada pela cheia do Rio AcreLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Cidade do Acre atingida por enchente estuda mudança de localização • ‘Mamonas Assassinas’ pode virar nome de estação de trem em SP • Lideranças e moradores de Santos fazem ato em apoio à Operação Verão em SP Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.