Clima: termômetros podem marcar 37°C em São Paulo Revista Oeste|Do R7 25/11/2024 - 07h28 (Atualizado em 25/11/2024 - 07h28 )

Clima em São Paulo

Embora esta segunda-feira, 25, tenha amanhecido ainda com baixas temperaturas em São Paulo, a previsão é que o tempo esquente no fim do dia, quando os termômetros devem marcar 31ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo vai continuar se elevando ao longo desta semana e pode chegar a 37ºC na na quarta-feira 27.

