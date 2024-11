CNJ vai revisar 65 mil casos de detentos punidos por porte de maconha em presídios CNJ vai revisar 65 mil casos de detentos punidos por porte de maconha em presídios Revista Oeste|Do R7 11/11/2024 - 16h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h31 ) twitter

Cigarros de maconha no Paraná

O mutirão carcerário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai revisar 65 mil casos de presos que portaram maconha em presídios. Os detentos responderam por falta grave e procedimentos disciplinares. Desde a criação do programa, em 2008, é a primeira vez que o órgão analisa casos da presença do entorpecente na cadeia.

