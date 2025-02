Com 34,5°C, cidade de São Paulo tem dia mais quente do ano A cidade São Paulo registrou na última terça-feira, 21, o dia mais quente do ano e a maior temperatura da cidade ao longo do verão... Revista Oeste|Do R7 22/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 10h47 ) twitter

Frente fria traz tempestades para o Sudeste

A cidade São Paulo registrou na última terça-feira, 21, o dia mais quente do ano e a maior temperatura da cidade ao longo do verão, que começou em 20 de dezembro. Os termômetros chegaram aos 34,5°C, segundo a Defesa Civil, que emitiu um alerta esta semana para a presença de um calor intenso em diferentes áreas do Estado.

Para mais detalhes sobre este calor recorde e suas consequências, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

