Crise nas Plataformas de Petróleo: Amarras Rompidas em Menos de um Mês

Em menos de um mês, três plataformas de petróleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, tiveram suas amarras rompidas. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) relataram que as plataformas P-38 e P-19 foram afetadas.

