Débitos com a Justiça Eleitoral podem ser quitados com Pix ou cartão Desde 2022, eleitores com débitos na Justiça Eleitoral podem quitar multas usando plataformas digitais. As opções de pagamento incluem...

Revista Oeste|Do R7 19/01/2025 - 22h47 (Atualizado em 19/01/2025 - 22h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share