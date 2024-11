Decisão judicial alivia Enel em meio a apagões em São Paulo A Justiça Federal do Distrito Federal decidiu suspender as multas aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) à Enel...

A Justiça Federal do Distrito Federal decidiu suspender as multas aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) à Enel. As penalidades estavam relacionadas à qualidade do fornecimento de energia e aos apagões que afetaram São Paulo nos últimos anos. Os valores somavam mais de R$ 261 milhões. A emissora CNN Brasil divulgou a informação nesta segunda-feira, 14.

