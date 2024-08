Decisão Judicial Combate Mensagens de Ódio nas Redes Sociais O juiz João Marcos Fantinato, da 34ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou, nesta sexta-feira, 2, a exclusão de um post do escritor...

O juiz João Marcos Fantinato, da 34ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou, nesta sexta-feira, 2, a exclusão de um post do escritor Anderson França, publicado em novembro, por considerá-lo antissemita. A decisão atende a um pedido da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj).

