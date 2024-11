Delator do PCC: delegada diz que ataque teve sinal de dentro do saguão do Aeroporto de Guarulhos Delator do PCC: delegada diz que ataque teve sinal de dentro do saguão do Aeroporto de Guarulhos Revista Oeste|Do R7 17/11/2024 - 16h08 (Atualizado em 17/11/2024 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Delator do PCC

A investigação detalhada sobre o ataque a Antônio Vinícius Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), revelou que os criminosos receberam um sinal de dentro do saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com a investigação, isso permitiu a ação no momento certo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre este caso intrigante.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Imóvel do suicida de Brasília pega fogo em Santa Catarina

Domingo chuvoso: Brasil tem alertas de tempestade e chuvas intensas

Voepass e Latam são condenadas a pagar pensão a viúvo de comissária