Desafios e Conquistas: A Jornada de Isaquias Queiroz em Paris

O canoísta brasileiro Isaquias Queiroz garantiu uma medalha de prata no C1 1000m nas Olimpíadas de Paris-2024, alcançando seu quinto pódio olímpico. Com essa conquista, ele se igualou aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, sendo o segundo maior medalhista olímpico do Brasil.

