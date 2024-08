Desastre Ambiental: Incêndio Devasta Santuário das Araras-Azuis no Pantanal Em 2024, o fogo chegou no início do período de postura de ovos | Foto: Arquivo/Instituto Arara Azul Um incêndio atingiu a região do... Revista Oeste|Do R7 15/08/2024 - 15h56 (Atualizado em 15/08/2024 - 15h56 ) ‌



incêndio no pantanal mato grosos do sul

Um incêndio atingiu a região do Pantanal entre os dias 1° e 2 de agosto. O local abriga o Instituto Arara Azul, em Mato do Grosso do Sul. Há quase três décadas, a entidade, coordenada pela bióloga Neiva Guedes, trabalha na conservação das araras-azuis no bioma.

