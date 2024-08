Desastre Ambiental: Incêndios Devastam o Pantanal Uma visão de um macaco queimado, entre a vegetação queimada no Pantana e Corumbá, em Mato Grosso do Sul 11/6/2024 | Foto: Ueslei... Revista Oeste|Do R7 08/08/2024 - 17h57 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h57 ) ‌



Uma visão de um macaco queimado, entre a vegetação queimada no Pantana e Corumbá, em Mato Grosso do Sul 11/6/2024 | Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Os incêndios no Pantanal voltaram a afetar gravemente a fauna da região, com várias espécies, como onças-pintadas, cotias e antas, sofrendo as consequências das chamas. A situação relembra a devastação de 2020, quando 17 milhões de vertebrados morreram por causa do fogo.

