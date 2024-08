Descoberta Inusitada: Suítes e Banheiras em Presídio de Recife

Revista Oeste |Do R7

Celas com características de suítes foram descobertas no Complexo de Curado, localizado na zona oeste de Recife, nesta segunda-feira, 19. Durante uma inspeção dos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos, juntamente com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), foram encontrados itens como banheiras, freezers, geladeiras e espelhos.

