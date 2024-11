Descoberta surpreendente na Marginal Tietê Durante as obras para a construção da nova alça de acesso à Marginal Tietê, em São Paulo, foram descobertos restos de uma locomotiva... Revista Oeste|Do R7 17/10/2024 - 18h28 (Atualizado em 17/10/2024 - 18h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante as obras para a construção da nova alça de acesso à Marginal Tietê, em São Paulo, foram descobertos restos de uma locomotiva. Os itens são de interesse arqueológico. De acordo com informações da Prefeitura de São Paulo, a revelação ocorreu na segunda-feira 14. A área foi isolada e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi notificado sobre a descoberta. Os vestígios encontrados incluem partes de locomotivas, vagões e caldeiras, que estão ligados à história ferroviária do bairro da Lapa, na zona oeste da cidade. O trem era chamado de "Maria Fumaça". https://www.youtube.com/watch?v=nOgoN1a_4XM=ManualdoMundo Segundo estimativa inicial do Iphan, os itens datam do final do século 19 e estão relacionados ao centro de manutenção ferroviária daquela região. Prefeitura acompanha levantamento de vestígios de locomotiva A Secretaria Municipal de Cultura, através do Departamento do Patrimônio Histórico, está acompanhando o levantamento dos itens. Até o momento, a descoberta não alterou o cronograma das obras da alça sul da Marginal, que conectam os bairros de Pirituba e Lapa, segundo a administração local. Restos de locomotiva, encontrados em obra na marginal Tietê; trem era do tipo 'Maria Fumaça' | Foto: Divulgação/Prefeitura de SP Restos de locomotiva, encontrados em obra na marginal Tietê; trem era do tipo 'Maria Fumaça' | Foto: Divulgação/Prefeitura de SP Restos de locomotiva, encontrados em obra na marginal Tietê; trem era do tipo 'Maria Fumaça' | Foto: Divulgação/Prefeitura de SP Locomotiva do tipo 'Maria Fumaça' | Foto: Divulgação/Governo de SP Pesquisas mais detalhadas estão em andamento por uma empresa especializada que supervisiona a escavação arqueológica. O estudo visa a confirmar a datação dos restos da locomotiva. A Prefeitura de São Paulo informou que já protocolou um projeto de salvamento arqueológico e que ainda não é possível determinar se os itens serão removidos. + Leia mais notícias do Brasil em Oeste O post Vestígios de locomotiva são encontrados em obra na marginal Tietê apareceu primeiro em Revista Oeste.