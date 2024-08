Descubra a Gigante da Floresta Amazônica: A Aranha-Golias Com até 30 centímetros de envergadura, a maior aranha do mundo é natural do Brasil e vive especificamente da região da floresta amazônica... Revista Oeste|Do R7 24/08/2024 - 15h10 (Atualizado em 24/08/2024 - 15h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com até 30 centímetros de envergadura, a maior aranha do mundo é natural do Brasil e vive especificamente da região da floresta amazônica. A aranha-golias-comedora-de-pássaros, como é popularmente conhecida, impressiona tanto pelo tamanho e quanto pelo seu peso médio de 170 gr.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Maior aranha do mundo vive no Brasil

• Silvio Santos: quais são os ritos para o 7ª dia de morte, segundo a tradição judaica

• Incêndios florestais: Estado de São Paulo tem 30 cidades em alerta máximo