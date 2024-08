Desempenho Alarmante: Alunos do 5º Ano em Matemática A falta de habilidade desses alunos é, segundo os especialistas, flagrante em atividades consideradas simples | Foto: Reproduçao/Freepik... Revista Oeste|Do R7 15/08/2024 - 14h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 14h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Caderno escolar em cima de uma mesa de estudo preta. As folhas são brancas, e há uma caneta de cor azul em cima do caderno

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quarta-feira, 14, um balanço sobre a Educação no Brasil: de cada cinco cidades brasileiras, uma tem alunos do 5º ano com médias baixíssimas nas provas de matemática, conforme análise do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Pesquisa mostra baixo conhecimento em matemática de alunos do 5º ano das escolas públicas

• Avião de pequeno porte cai em fazenda no Mato Grosso; veja vídeo

• Escolas administradas por militares lideram ranking da educação no Paraná