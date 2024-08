Desmantelamento de Esquema de Lavagem de Dinheiro na Cracolândia Usuários de drogas na Cracolândia, centro de São Paulo | Foto: Shutterstock A Polícia Civil de São Paulo iniciou a quinta fase da... Revista Oeste|Do R7 23/08/2024 - 12h01 (Atualizado em 23/08/2024 - 12h01 ) ‌



Usuários de drogas na Cracolândia, centro de São Paulo | Foto: Shutterstock Shutterstock

A Polícia Civil de São Paulo iniciou a quinta fase da Operação Downtown nesta sexta-feira, 23, para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na cracolândia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

