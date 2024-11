Em meio ao G20, comitiva do Timor Leste é assaltada no Rio de Janeiro Em meio ao G20, comitiva do Timor Leste é assaltada no Rio de Janeiro Revista Oeste|Do R7 20/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 20/11/2024 - 14h29 ) twitter

Ativista do G20

No domingo 17, duas mulheres da comitiva do Timor Leste para o G20 Social foram assaltadas Lapa, região central do Rio de Janeiro. A Operação Segurança Presente foi acionada para prestar assistência às vítimas.

