Revista Oeste |Do R7

Emergência Aérea: Avião da Azul Colide com Pássaro e Pousa em Viracopos Um avião da companhia aérea Azul precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). O piloto...

Um avião da companhia aérea Azul precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). O piloto teve de fazer o procedimento depois de a aeronave colidir com um pássaro durante a decolagem no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.