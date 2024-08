Endividamento em Apostas Esportivas Atinge Números Alarmantes no Brasil De acordo com a pesquisa, 79% dos apostadores são das classes C, D e E e 76% possuem cartão de crédito | Foto: Reprodução/Master1305... Revista Oeste|Do R7 28/08/2024 - 17h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h31 ) ‌



Em alusão à matéria de licenciamento de empresas de apostas esportivas, a imagem mostra três pessoas torcendo por uma bet, em frente a computador

Cerca de 86% dos brasileiros que fizeram apostas esportivas, as chamadas bets, estão endividados. Os números são de pesquisa do Instituto Locomotiva, que revelou dados inéditos sobre o perfil de apostadores no país.

