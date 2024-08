Entenda o Papel Crucial das Caixas-Pretas na Segurança Aérea Imagens da caixa-preta do avião da Voepass, que caiu na tarde da última sexta-feira, 9, em Vinhedo | Foto: Divulgação/Cenipa Casos... Revista Oeste|Do R7 16/08/2024 - 10h07 (Atualizado em 16/08/2024 - 10h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagens da caixa-preta do avião da Voepass, que caiu na tarde da última sexta-feira, 9, em Vinhedo | Foto: Divulgação/Cenipa

Casos de acidentes aéreos como o que aconteceu com o avião da Voepass, na última sexta-feira, 9, são considerados raros no Brasil. Por aqui, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão do Comando da Aeronáutica (Comaer), tem papel crucial na segurança dos voos e na análise de caixas-pretas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Saiba onde as caixas-pretas de aeronaves são analisadas

• Brasil vai enfrentar fim de semana com calor intenso; confira a previsão do tempo

• Avião da Voepass faz pouso de emergência em Minas Gerais