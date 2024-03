Escândalo no futebol: proposta milionária cancelada devido a investigação contra Lucas Paquetá Proposta do Manchester City de R$ 437 milhões para o jogador brasileiro foi encerrada... Proposta do Manchester City de R$ 437 milhões para o jogador brasileiro foi encerrada por causa do escândalo Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Como anda a investigação contra Lucas Paquetá em suposto esquema de apostas on-line? • Previsão do tempo para março: calor e clima abafado • Instituto da ‘Dama do Tráfico’ volta a pedir doações na internet Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.