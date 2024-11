Estabilidade de funcionários públicos no Brasil chega a 65% Estabilidade de funcionários públicos no Brasil chega a 65% Revista Oeste|Do R7 10/11/2024 - 09h08 (Atualizado em 10/11/2024 - 09h08 ) twitter

Estabilidade de funcionários públicos no Brasil

Atualmente, 65% dos funcionários públicos no Brasil têm garantia de estabilidade no emprego, em contraste com apenas 1% na Suécia. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes!

