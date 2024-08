Estado Crítico de Juan Izquierdo: Jogador Uruguaio Luta pela Vida O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional, do Uruguai, apresenta um "quadro neurológico crítico" e está respirando por ventilação mecânica... Revista Oeste|Do R7 27/08/2024 - 12h01 (Atualizado em 27/08/2024 - 12h01 ) ‌



Juan Izquierdo é socorrido em campo Loriane Comeli

O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional, do Uruguai, apresenta um "quadro neurológico crítico" e está respirando por ventilação mecânica no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde a última quinta-feira, 22, depois de desmaiar no campo do MorumBis, em partida contra o São Paulo pela Libertadores.

